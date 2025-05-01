أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان المصري مصطفى كامل، عدداً من القرارات بشأن أزمة مطربي المهرجانات الشعبية في كل من حمو بيكا ورضا البحراوي، بعد التحقيق معهما في مقر النقابة بواقعة غنائهما أغنية تتضمن بعض الكلمات التي اعتبرتها النقابة مسيئة لمؤسسات الدولة.

وقررت نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بـ«حمو بيكا» لمدة شهرين، ابتداء من اليوم 1 مايو، نظرا لما احتوى الفيديو المتداول والذي تم تحقيقه من عبارات لا تليق بمؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيء ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ماورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.

كما قررت إيقاف العضو رضا محمد درويش الشهير بـ«رضا البحراوي» لمدة شهر، ابتداء من اليوم 1 مايو وإحالته لمجلس التأديب، نظراً لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقاً بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978.

وتابع البيان أن تلتزم نقابة المهن الموسيقية بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وبدأت الأزمة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة لحفلات فنية أحياها كل من رضا البحراوي وحمو بيكا، وقدما أغنية تحمل كلمات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة، وتحديدًا الجيش المصري.

واستندت النقابة في قرارها إلى تصريحات حمو بيكا خلال جلسة تحقيقه، حيث أشار إلى أن الأغنية المثيرة للجدل ليست من أعماله، بل تعود لمطرب آخر يُدعى «خالد الجوكر»، وأنها تُؤدى بشكل شائع في الأفراح الشعبية بواسطة عدد من المطربين، من بينهم البحراوي.