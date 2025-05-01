الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم
الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم
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«عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بافتتاح المتجر الأول بخط التجميل الخاص بها في بيروت وسط عائلتها التي رافقتها خلال الحفل، مما جعل اسمها يتصدر التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية.

وعبّرت نادين عن سعادتها بهذه الخطوة التي استغرقت 3 سنوات تحضيرا وعملا مستمرا، وكانت نادين تطمح لهذه الخطوة هي وفريق عملها الخاص منذ اللحظة الأولى لبداية مشروعها بعالم التجميل؛ فكانت تتمنى أن يكون لمنتجاتها متجر خاص في بلدها لبنان. وكشفت أنها قصدت الكاهن ليحصنها من الحسد، كما ارتدت اللون الأبيض واعتبرت نفسها في هذا اليوم كأنها ولدت من جديد، وأكدت أنها ستظل فنانة ولن تتخلى عن التمثيل.

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