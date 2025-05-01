أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن لمدة عامين بحق الـ«تيك توكر» المعروف باسم «كروان مشاكل»، مع تغريمه 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.

ويأتي الحكم بعد إدانة المتهم، واسمه الحقيقي أحمد علي محمد السيد، في قضية سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد، إلى جانب نشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدّمت ريهام بعدة بلاغات إلى النيابة العامة، اتهمت فيها كروان مشاكل بالإساءة إلى الدولة والمجتمع، وبنشر شائعات تهدد السلم الاجتماعي، فضلاً عن استخدامه ألفاظاً نابية لا تليق بالقيم المصرية.

وتضمن البلاغ الأول اتهاماً له بإثارة الذعر بين المواطنين من خلال نشر معلومات مغلوطة حول تلوث مياه الشرب، من دون أي سند علمي. أما البلاغ الثاني، فركّز على محتوى مرئي يتضمن إيحاءات وألفاظاً خارجة عن الآداب العامة.

وشددت سعيد في تصريحاتها على أنها تقدمت بالبلاغات بصفتها «مواطنة مصرية حريصة على سمعة وطنها»، داعية إلى مواجهة هذه الظواهر قانونياً حفاظًا على القيم المجتمعية. كما أكدت عزمها على متابعة القضية حتى النهاية، وعدم التساهل مع أي إساءة تمس الأخلاق العامة.