عاد الفنان السوري نور مهنا إلى سورية، بعد غياب امتد لـ14 عاماً، وظهر في مقطع مصور تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، أكد من خلاله وصوله إلى العاصمة دمشق قادماً من الأردن.

العودة الأخيرة لنور مهنا تأتي ضمن سلسلة من عودة عدد كبير من الفنانين السوريين المقيمين في الخارج خلال السنوات الماضية، ولا سيما أولئك الذين كانوا قد غادروا البلاد خلال فترة النظام السابق، حيث شهدت الشهور الماضية عودة عدد من الوجوه المعروفة في الوسط الفني.

ومن بين أبرز الأسماء التي عادت إلى سورية الفنان جمال سليمان، والفنانة يارا صبري وزوجها الفنان ماهر صليبي، إلى جانب الفنان مكسيم خليل، والممثل محمد أوسو، والفنانة سوسن إرشيد، وكذلك الفنان عبد الحكيم قطيفان، ومازن الناطور، الذي يشغل حالياً منصب نقيب الفنانين السوريين.

والفنان نور مهنا يُعد من أبرز الأسماء في مجال الغناء الطربي السوري، واشتهر بأدائه للقدود الحلبية، كما كان من أوائل من أعادوا تقديم أغنية «وحشتني» للفنانة سعاد محمد، ليتبعها بعدد من الأغنيات الخاصة التي ظهرت فيها بصمته الغنائية الطربية المتفردة.