قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك بناء على التوصية من القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين المستشار أحمد أسامة محرم، إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من 1 مايو؛ نظرا لما احتوى عليه الفيديو المتداول والذى تم تحقيقه من عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيء ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ما ورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.كما قررت إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوى لمدة شهر يبدأ من 1 مايو وإحالته لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978. ويأتي ذلك في ضوء ما تم رصده أخيرا أو اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية. وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها التزامها بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مشددة على أهمية الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.