يطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي السبت القادم فعاليات النسخة الثالثة من برنامج «أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية»، في «سينما حيّ» بجدة، الذي يعدّ أول مركز مستقل للفنون السينمائية والسمعية والبصرية في المملكة، ويستمر حتى السابع من مايو الجاري.

ويُعرض خلال هذه النسخة 11 فيلما وثائقيا من إنتاجات محلية وعربية وعالمية، تعكس تنوع التجارب السينمائية، وتثري الحوار الثقافي بين المبدعين والجمهور، ضمن رؤية تهدف إلى دعم المشهد السينمائي وتعزيز صناعة الأفلام الوثائقية في المملكة.

ويضم البرنامج عددا من الأفلام المميزة, كما يشهد الحدث مشاركة منصة «مَفلَم» السعودية لتعليم صناعة الأفلام, عبر ندوة بعنوان «حوار»؛ تُسلط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في مجال الفيلم الوثائقي، إضافة إلى انضمام سلسلة من المخرجين إلى المسرح للإجابة عن أسئلة الحضور حول الأعمال السينمائية، وأسرار صناعتها وسردها.