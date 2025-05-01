أعربت الفنانة المصرية شريهان عن فخرها بمواطنها لاعب منتخب مصر العالمي محمد صلاح، وذلك بعد رفعه علم مصر احتفالاً بفوز ناديه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين فى تاريخه.

وشاركت شريهان صورة لمحمد صلاح وهو يرفع علم مصر، عبر حسابها الشخصي بمنصة «X»، مشيدةً به وبطريقة احتفاله وهو يحمل علم بلده ويضعه على كتفيه، مشيرة إلى أن البعض لا يرفعه بالطريقة المرجوة، وبما يليق بمكانته.

وكتبت شريهان: «مصر وفخر مصر هكذا يُرفع علم الوطن الكبير العظيم مصر، وهكذا تكون مكانة العلم المصري تكريماً وشرفاً، بمسؤولية مسؤولة».

وتابعت شريهان: «عملاً واجتهاداً، خُلقاً وأخلاقاً، تمثيل مُشرف للوطن والمواطن المصري.. حمداً لله عليك نعمة يا ابن مصر ونعمة التشريف للابن المصري، للمواطن المصري».

تفاعل الجمهور مع منشور شريهان رابطين بين ما فعله محمد صلاح وتشريفه للعَلَم المصري وتصرّف الفنان المصري محمد رمضان الذي رفع علم مصر مرتدياً بدلة وصفها البعض بأنها شبيهة بـ«بدلة الرقص النسائية» في حفله الأول بمهرجان «كوتشيلا»، الذي أقيم الفترة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر كثيرون أن كلمات شريهان تنطوي على رسالة غير مباشرة حول أهمية تمثيل مصر بصورة تليق بتاريخها وهويتها في المحافل الدولية.