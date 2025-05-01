كشف المنتج المصري ريمون رمسيس، عن مفاجأة لكل محبي «الزعيم» عادل إمام، بعد عزمه تقديم فكرة جديدة من فيلم «عصابة حمادة وتوتو»، الذي قام ببطولته بمشاركة الفنانة المصرية لبلبة، بعد حصوله على حقوق الفيلم بشكل رسمي.

وتحدث ريمون رمسيس في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عن التفاصيل قائلاً إن أعمال عادل إمام تستهويه بشكل عام وكان يفكر دائماً في إعادة عمل له بأبطال وقصة جديدة، لذلك وقع الاختيار على فيلم «عصابة حمادة وتوتو»، مؤكداً أنه حصل على حقوق الملكية الخاصة بالفيلم من مؤلف العمل.

وتوضيحاً لفكرة العمل التي ستُناقش في النسخة الجديدة، قال رمسيس إنه سيقدم قصة فيلم «عصابة حمادة وتوتو» بشكل وروح جديدة، وستركز أحداثه حول جيل جديد ينفذ جرائم مشابهة لحمادة وتوتو، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وعن ترشيحات نجوم العمل وموعد التصوير، أشار المنتج إلى أن الفنانة المصرية لبلبة أول المرشحين للمشاركة في الفيلم، ولكنها لم تحسم موقفها حتى الآن، وما إذا كانت ستقوم بنفس الدور في القصة الأصلية للفيلم، مضيفاً أنه يجري حالياً التحضير واستكمال باقي ترشيحات النجوم، وسيكون التصوير خلال العام الجاري.

فيلم «عصابة حمادة وتوتو» عُرض لأول مرة في السينمات عام 1982، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته النجمان عادل إمام ولبلبة، إلى جانب علي الشريف، وصلاح نظمي، وسامي العدل، ومحمود الزهيري، وهو من إخراج محمد عبدالعزيز، ويحكي قصة زوجين يقرران سرقة بنك بسبب ظروفهما الاجتماعية الصعبة.