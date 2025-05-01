يستعد المطرب المصري مصطفى قمر لإحياء عدة حفلات في كندا، بداية من 10 مايو القادم في مدينة كالجري، بعد تعافيه من عملية الأحبال الصوتية التي أجراها أخيراً.

وأصدر مصطفى قمر بياناً صحفياً، يكشف لجمهوره موعد عودته للحفلات بعد أزمته الصحية الأخيرة، إذ تبدأ جولاته بداية من 10 مايو في كندا ثم يوم 16 في مدينة برلينتجون بكندا، وحفلين يوم 16 و18 مايو في ميسيساغا بكندا.

وأكد قمر في البيان أنه سعيد بخطوة الغناء في حفلات كندا التى تحمل عدداً من المفاجئات، مشيراً إلى أن جميع تذاكر الحفلات نفدت.

من ناحية أخرى، طمأن مصطفى قمر جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه أخيراً لعملية في الأحبال الصوتية، وقال إنه يشهد تحسناً كبيراً حالياً، موجهاً الشكر لكل من دعمه في محنته، مؤكداً أنه سيعود لممارسة نشاطه الفني خلال أيام القليلة القادمة.

وتُعد أغنية «صناعة مصرية»، آخر كليبات مصطفى قمر، من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم تصويرها في مدينة الإسكندرية بمصر.

«صناعة مصرية» أغنية باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية.