أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن مسابقة جديدة خصص لها جائزة مالية بقيمة 50 ألف جنيه، داعياً جمهوره لتخمين عدد مرات ذكره كلمة «أنا» في أغنيته الجديدة «رمادونا».

وشوّق محمد رمضان جمهوره بالمسابقة الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء في المنشور: «50 ألف جنيه للي هيجاوب صح.. قلت كلمة أنا كام مرة في أغنية رمادونا». وكشف رمضان موعد إعلان الفائز في مسابقته الجديدة، قائلاً: «هنعلن عن الفائز يوم الإثنين».

وتأتي هذه الخطوة في محاولة تعزيز التفاعل بين رمضان وجمهوره، خصوصاً بعد نجاح برنامج المسابقات الشهير «مدفع رمضان»، الذي قدمه في موسم رمضان الماضي.

وعلى النطاق الفني، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في فيلم «أسد»، استعداداً لعرضه قريباً بدور العرض السينمائي، وينتمي العمل لنوعية أعمال الأكشن التاريخية.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، ورزان جمال، وكامل الباشا، وعلي قاسم، وأحمد عبدالحميد، وإسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.