وجه الفنان المصري أحمد حلمي رسالة اعتذار رسمياً لجمهوره بعد اتهامه بـ«الإساءة للمصريين»، الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسخر من مواطن مصري على هامش تواجده في عرض مسرحية «بني آدم» التي تم عرضها بالسعودية.

وخلال ندوة تكريمه بمهرجان مالمو للسينما العربية، اعتذر أحمد حلمي، حيث قال إنه لم يقصد الإهانة لأحد لذلك يُجب عليه التوضيح، معلقاً: «أنا بقول لأي شخص زعل أنا آسف حتى لو مكنتش أقصد أني أزعلك، دوري أفهمك أو أعتذر لك».

وأضاف أحمد حلمي: «أنا آسف إذا كنت زعلت، حتى لو خانني اللفظ والتعبير، مش لازم أبرر، لكن الاعتذار شجاعة، ولازم يبقى اعتذار نقي، خالي من أي شوائب لها علاقة بالمصلحة».

وبدأت أزمة أحمد حلمي، بعد مزاح مع أحد ضيوف عرضه المسرحي الجديد «بني آدم»، وهو الملحن المصري مصطفى جاد، زوج المطربة المصرية كارمن سليمان، إذ رحب به بطريقته الكوميدية قائلًا: «مصري وقاعد صف أول أكيد معزوم أكيد»، وهي العبارة التي سرعان ما تحولت إلى أزمة لم تهدأ وهاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديثه بسخريه عن المصريين، واعتبرها الجميع إساءة كبيرة.

رغم محاولة الملحن الشهير مصطفى جاد، زوج المطربة المصرية كارمن سليمان، الدفاع عن حلمي وتوضيح موقفه، إلا أن الانتقادات كانت أوسع وقابله الجمهور بهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما علقت الفنانة المصرية منى زكي على الانتقادات بشكل غير مباشر، حيث نشرت «ستوري» عبر حسابها بـ«انستجرام»، لجملة قالها الممثل أنتوني هوبكنز، الذي قال فيها: «الناس حين لا يستطيعون التقليل منك أو السيطرة عليك، يحاولون تغيير النظرة التي يُنظر إليك بها»، ما جعل الجمهور يربط تعليقها بأزمة حلمي بالرغم أنها لم تشر إلى ما إذا كانت تُعلق على ما حدث مع حلمي أم لا.