وصفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي نفسها بالامرأة القوية، التي لا تؤمن إلا بالبداية من الصفر، سواء في حياتها الشخصية أو في مسيرتها الفنية.

وأكدت خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، ضمن جلسة بعنوان «الصوت الذي كبر معنا.. أحلام، الرحلة والأثر»، اعتمادها على التخطيط والتنفيذ المنظم في كل خطواتها، مضيفة: «أنا من الناس اللي أحب أخطط، وأنفذ». وتطرقت إلى التحضيرات الطويلة لألبومها الأخير، مشيرة إلى أنه استغرق منها جهداً استثنائياً حتى خرج بالشكل الذي أرادته.

وأفصحت أحلام عن حلم يراودها منذ سنوات، وهو تأسيس مدرسة فنية تحمل اسمها، تُعنى بتخريج أصوات واعدة تتبنى نفس النهج الفني الذي آمنت به، وتحرص فيه على الأصالة والهوية. وقالت: «أتمنى أن يكون هناك شيء يُدعى المدرسة الأحلامية، مدرسة حقيقية تخرج أصواتاً وفنانين يحملون الفن بقيمته».

واستعرضت أحلام تفاصيل ألبومها الأخير «العناق الأخير»، الذي صدر في يناير الماضي، ويضم 12 أغنية، منها «والله يهب له»، و«جازيت»، و«آه من قلبي»، و«ماذا بعد». واعتبرت أحلام أن هذا العمل يمثل خلاصة 30 عاماً من التجربة، وكتبت عبر منصة «إكس»: «تعلمت الكثير وما زلت أتعلم، ما زال لدي الكثير لأقدمه».

وشددت على أنها كانت المشرفة الكاملة على اختيار الأغاني وتفاصيل الإنتاج، مضيفة أن الألبوم بمثابة تجربة شخصية تتحدى بها نفسها لتقديم فن يعكس هويتها ويكون مصدر فخر لعائلتها وجمهورها.