توفي أحد المتهمين في قضية سرقة مجوهرات كيم كارداشيان البالغة قيمتها 10 ملايين دولار، التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس عام 2016، قبل بدء المحاكمة في القضية.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أكدت المحكمة (الإثنين) وفاة أحد المتهمين في القضية، إضافة إلى غياب متّهم آخر كان مريضاً للغاية لدرجة أنه لم يتمكّن من المثول أمام المحكمة.

ويواجه 10 مشتبه بهم آخرون، وهم جزء من المجموعة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الفرنسية اسم «عصابة الجد»، بسبب تقدمهم في السنّ، اتهامات بالسرقة والخطف في ما يتعلق بالحادثة.

ومن المقرر أن تستمرّ المحاكمة حتى 23 مايو، إذ ستمثل كارداشيان أمام المحكمة في 13مايو للإدلاء بشهادتها حول الحادثة التي تمّ فيها تكميم فمها وتقييدها ووضعها في حمام غرفتها في الفندق تحت تهديد السلاح، بينما كان اللصوص يسرقون مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وفقاً لشبكة «إن بي سي».

وأكد محامي كارداشيان، مايكل رودس، لشبكة «إن بي سي»، أن موكلته (44 عاماً) تكنّ «تقديراً وإعجاباً كبيرين للنظام القضائي الفرنسي»، مضيفاً أنها «عوملت باحترام كبير من قبل السلطات الفرنسية».

وكانت كارداشيان هدفاً لسرقة مجوهرات عام 2016، عندما اقتحم لصوص مسلّحون الشقة التي استأجرتها في باريس، خلال أسبوع الموضة، واحتجزوها رهينة، واستولوا على مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار، بما في ذلك خاتم ضخم بقيمة 4 ملايين دولار.

وحقق المسؤولون الفرنسيون في القضية لمدة 5 سنوات قبل أن يأمروا بإحالة القضية إلى المحاكمة عام 2021. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مايو، بعد مرور نحو عقد من الزمان على الحادثة.