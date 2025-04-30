سجلت السينما السعودية، خلال عام 2024، إجمالي إيرادات 845.6 مليون ريال سعودي (نحو 225.42 مليون دولار أميركي)، مع بيع نحو 17.5 مليون تذكرة، وفقاً للتقرير السنوي لهيئة الأفلام السعودية، الذي أشار إلى أن متوسط سعر التذكرة 48.2 ريال (نحو 12.85 دولار أميركي)، فيما بلغ عدد الأفلام المعروضة 504 أفلام، من بينها 17 فيلماً سعودياً.

ورغم أن الإيرادات خلال 2024 جاءت أقل قليلاً مقارنة بذروة السوق في عامي 2022 و2023، اللذين سجلا على التوالي إيرادات (937 مليون ريال، و 922 مليون ريال)، فإن الأداء العام يعكس استقراراً لافتاً مع تزايد تنوع الأعمال المعروضة، خصوصا أن سعر التذكرة تم تخفيضه في أبريل 2024 (من 17 إلى 14 دولارا أميركيا).

وفي ما يتعلق بالأفلام الأعلى أداءً على مستوى السوق السعودي بشكل عام، تصدر فيلم Bad Boys: Ride Or Die القائمة بإيرادات بلغت 88.1 مليون ريال، بعد أن باع نحو 1.7 مليون تذكرة، تلاه فيلم «ولاد رزق 3» بإيرادات قدرت بـ39.9 مليون ريال، ثم «جوازة توكسيك» الذي حقق بدوره 29.8 مليون ريال، متقدماً على Inside Out 2 الذي جمع 29.2 مليون ريال.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، حققت الأفلام السعودية إيرادات إجمالية 76.6 مليون ريال، مع بيع نحو 1.8 مليون تذكرة، وبرز من بين هذه الأعمال فيلم «مندوب الليل» الذي احتل المركز الخامس في قائمة الأعلى إيراداً بالمملكة في 2024، وسجل 28.6 مليون ريال عبر بيع أكثر من 620 ألف تذكرة، إضافة إلى «شباب البومب» الذي باع أكثر من 632 ألف تذكرة محققاً إيرادات بلغت 26.6 مليون ريال، وواصلت أفلام مثل «حوجن»، و«السنيور»، و«أحلام العصر» و«نورة» و«تشيللو» دعم الحضور المحلي في صالات العرض.

أما من حيث الحصة السوقية وفق بلد الإنتاج، فقد سيطرت الأفلام الأمريكية على النصيب الأكبر بنسبة 58.5% من إجمالي الإيرادات، عبر 180 فيلماً، تلتها الأفلام المصرية بنسبة 25.1%، من خلال 45 فيلماً، فيما سجلت الأفلام السعودية حضوراً بنسبة 7.8% بـ17 فيلماً، وجاءت الأفلام الهندية بنسبة 3.97% عبر 109 أفلام، بينما توزعت باقي النسب المحدودة بين الإنتاجات اليابانية والبريطانية والفرنسية والروسية.

وتوزعت هذه الأرقام على شبكة من 64 دار عرض تضم 630 شاشة، موزعة على 10مناطق في مختلف أنحاء المملكة، عبر 7 مشغلين لدور العرض، وجاءت منطقة الرياض في الصدارة محققة إيرادات بقيمة 391.1 مليون ريال، بعدد تذاكر تجاوز 7.4 مليون تذكرة، تلتها منطقة مكة المكرمة بإيرادات بلغت 224.5 مليون ريال مع بيع نحو 4.8 مليون تذكرة، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 128.1 مليون ريال من العائدات وبيع 2.9 مليون تذكرة. وسجلت المدينة المنورة إيرادات بلغت 28.8 مليون ريال، مقابل 23.5 مليون ريال في عسير، و19.2 مليون ريال في القصيم، في حين حققت جازان 11 مليون ريال، وتبوك 9.5 مليون ريال، وجاءت حائل في ذيل القائمة بإيرادات قدرها 7.6 مليون ريال.

واستناداً إلى تصنيف نوع الفيلم، احتلت أفلام الأكشن الصدارة مسجلة إيرادات بلغت 334 مليون ريال، أي ما يعادل نحو 39.5% من السوق، تلتها أفلام الكوميديا التي حصدت نحو 190.7 مليون ريال، بينما سجلت أفلام الرسوم المتحركة عائدات بلغت 116.3 مليون ريال، أما أفلام الرعب فحققت 65 مليون ريال، فيما جنت أفلام الدراما نحو 54.2 مليون ريال، في حين حصدت أفلام التشويق 31.2 مليون ريال.

وبالنظر إلى تصنيف الأفلام من حيث الفئات العمرية، استحوذت الأعمال المصنفة (R18)، المخصصة للمشاهدين فوق 18 عاماً، على النصيب الأكبر من العائدات محققة 315.7 مليون ريال مع بيع أكثر من 6.15 مليون تذكرة، وتلتها الأعمال المصنفة (R15) بإيرادات بلغت 222.8 مليون ريال، بينما بلغت إيرادات أفلام التصنيف (PG) نحو 119.3 مليون ريال، وسجلت الأفلام المصنفة (PG12) نحو 70.3 مليون ريال، وحققت فئة (PG15) نحو 112.9 مليون ريال، بينما جاءت أفلام التصنيف (G)، المخصصة لجميع الأعمار، في المرتبة الأخيرة بإيرادات بلغت 4.4 مليون ريال.