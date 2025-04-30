روى الفنان اللبناني فضل شاكر معاناته في طفولته ودخوله دار رعاية الأيتام بعمر السابعة بسبب الفقر، رغم وجوده بين إخوته، ما سبب له ألماً نفسياً عميقاً لا يزال يرافقه حتى اليوم، مؤكداً أن شعور التخلي من أقرب الناس كان أقسى عليه من الفقر نفسه، وترك أثراً لا يُنسى في حياته.

وقال في المسلسل الوثائقي «يا غايب»، الذي يروي قصة حياته وتعرضه منصة «شاهد»، «بعد خروجي من الميتم بدأت فصلاً جديداً من المغامرات، واكتشفت في عمر 15 موهبتي بالغناء، فشاركت في حفلات وأعراس بسيطة، وبات لدي استقلال مادي بسيط».

كما تحدّث عن قصة حبه لزوجته «نادية»، التي التقاها في إحدى الحفلات وتزوجها رغم معارضة الجميع بسبب صغر سنهما ووضعه المادي الصعب، واصفاً إياها بأنها كانت السبب في تغير مسار حياته الفنية.

وأكد أنه يحرص دائماً على ألا يعيش أولاده نفس المعاناة التي مر بها في طفولته، معبراً عن امتنانه العميق لعائلته الصغيرة التي صنعت له الاستقرار والنجاح.

وبعد عرض الوثائقي، كتب فضل شاكر عبر حسابه على «إكس»: «مجدداً، شكراً من القلب لكل من تابع ويتابع الحلقات، ولكل المتعاطفين مع قضيتي إن برسالة أو تعليق أو فيديو، أما بالنسبة للمحللين ومدّعي المعرفة والإلمام بقضيتي وبعض الإعلام المأجور فإنه لا بد من التنويه بأنهم يقومون بتناقل تحليلات ومعلومات مغلوطة ومشوهة ولا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع الحقيقة والواقع لا من قريب ولا من بعيد».

وأضاف: «لحين اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم، وحرصاً مني على عدم الاستمرار في تضليل الرأي العام حيال قضيتي وتداول معلومات ليس لها أي أساس من الصحة، نرجو أن تتم مراجعتي شخصياً أو ابني محمد أو الممثل القانوني الموكل بالدفاع عني بأي أمر يتعلق بملفاتي أو بشخصي أو عائلتي».