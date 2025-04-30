أعلنت نقابة الفنانين في دمشق وفاة الفنانة سمر عبدالعزيز عن عمر 52 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ونشرت صفحة النقابة على «فيسبوك» صورة للراحلة وأرفقتها بتعليق مقتضب أعلنت من خلاله الخبر الحزين.

وعانت الفنانة السورية على مر السنوات الماضية من المرض، وتلقت كمية كبيرة من جرعات الكيماوي، وأعلنت في وقت سابق أن حالتها الصحية تحسّنت بفضل العلاج، ولكن جهاز المناعة لديها ضعُف كثيراً، ما أدى إلى إصابتها بالتهاب الكبد، الذي تسبّب بوفاتها في المستشفى.

والراحلة سمر هي الشقيقة الصغرى للممثلة السورية ريم عبدالعزيز، وقد شاركت في العديد من الأعمال التمثيلية من بينها شخصية «وداد» في مسلسل «باب الحارة»، كما قدّمت مجموعة من الأغاني. وتنتمي سمر إلى عائلة فنية فهي ابنة الشاعر الفنان نظمي عبدالعزيز، وخالها الملحن المعروف عزمي مورة، وقدمت خلال مسيرتها عددا من الأغاني البارزة مثل «يسعد لي هل المسا، تعلمنا، بحياتنا، لا تزعلوا، يا وليف صبر عليي»، والقائمة تطول.