أزمة كبرى تسببت فيها المطربة اللبنانية إيناس مهدي الشهيرة بـ«نانيتا»، بسبب خروجها عن الذوق العام، وعدم التزامها بالضوابط والمعايير الأخلاقية التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية في مصر لتنظيم العمل الفني.

وأصدرت نقابة الموسيقيين في مصر بياناً للإعلان عن القرارات المتخذة تجاه المطربة اللبنانية، بعد التحقق من خروجها عن الذوق العام، وعدم التزامها بالمعايير الأخلاقية للنقابة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن النقابة أن القرار اتُخذ بالإجماع من قبل النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، وينصّ على إنهاء التعامل مع المطربة اللبنانية، وإلغاء تصريح العمل الخاص بها في مصر، اعتباراً من 28 أبريل 2025.

وأكد البيان أن النقابة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس الذوق العام، أو تسيء إلى صورة الفن المصري والعربي، مشددة على أن احترام القيم المجتمعية، والالتزام بالمعايير المهنية، يمثلان حجر الأساس في منح تصاريح العمل.

يُذكر أن القرار وقّعه رئيس لجنة العمل بالنقابة منصور هندي، وتم تحرير البيان بتاريخ 28 أبريل 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الهوية الفنية للبلاد، ومنع أي تجاوزات إعلامية أو سلوكية على المسارح، أو مواقع التواصل.