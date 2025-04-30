دخلت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، أثناء توجيهها رسالة مؤثرة لوالدها الراحل الفنان المصري القدير أشرف عبدالغفور، معربة عن حزنها وافتقادها الشديد له بعد رحيله.

وقالت ريهام عبدالغفور خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنها راضية عن مشوارها الفني وقدمت كل الأدوار الذي كان يُفضلها والدها الراحل من حيث السيناريو والمجهود الكبير.

وأشارت ريهام إلى أن والدها كان ينصحها دائماً بالتدقيق في اختيار أدوارها الفنية، حتى تترك رسالة وبصمة خاصة لدى الجمهور. وقالت باكية: «عملت كل الحاجات اللي كان والدي بيحب إني أعملها من قراءة، ومذاكرة، واجتهاد، وسبت الباقي على ربنا، وكان دايماً بيقول لي كده، وربنا كرمني الحمد لله».

وتعيش ريهام عبدالغفور في الفترة الحالية حالة من الاتتعاش الفني، إذ حققت نجاحاً وتفاعلاً كبيراً حول دورها في مسلسل «ظلم المصطبة»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

وتواصل ريهام تصوير فيلمها الجديد «برشامة»، الذي يجمعها في البطولة مع الفنان المصري هشام ماجد، ويضم العمل أيضاً باسم سمرة، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.