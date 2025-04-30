أعلن الفنان محمد شاكر نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، عن إحيائه حفلين لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يُقاما يومَي 8 و9 مايو القادم، موجهاً الشكر لجمهوره في مدينة جدة.

وروّج محمد فضل شاكر لحفليه عبر حسابه الشخصي بموقع «إكس»، مشوقاً جمهوره في السعودية لمفاجآت الحفل، قائلاً: «حبايبنا بجدة، هكون معاكم لأول مرة في المملكة العربية السعودية، على يومين.. الخميس 8 مايو، والجمعة 9 مايو».

وتابع الفنان اللبناني: «نتقابل في جدة، إن شاء الله نعمل ليلة كتير حلوة نتذكرها وتتذكروها، نشوفكم على خير».

وكان محمد قد حسم أخيراً الجدل المثار حول الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار براءة لوالده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، مؤكداً أن الحكم صدر فعلياً عام 2018، ولكن الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء عليه آنذاك، على حد قوله. وعلّق من خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام» على الأمر، إذ قال نصاً: «أولاً، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كلّ جمهوره وكلّ من بارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح.. تمّت تبرئة والدي من قضية القتال ضدّ الجيش اللبناني، ولكنّ الحكم صدر في عام 2018، وللأسف الإعلام اللبناني لم يكن مهتمّاً بإبراز هذه الحقيقة في تلك الفترة».

وعلى الصعيد الفني، تُعد أغنية «سهلة» آخر أعمال محمد فضل شاكر، وأطلقها في يناير الماضي عبر جميع المنصات الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، فيما تولى الإشراف الفني عبدول زبيدة.