في أمسية من ليالي الوفاء والفن الأصيل، تحتضن دار الأوبرا المصرية في القاهرة مساء الجمعة الثاني من مايو 2025، حفلاً غنائياً مهيباً، يحتفي فيه «فنان العرب» محمد عبده، بذكرى الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي ترك بصمته الخالدة في ذاكرة الأغنية العربية، شعراً وإحساساً.وفي هذا الحفل الفريد، سيقدّم محمد عبده، ثماني أغنيات جديدة كُتبت بأنامل الأمير الراحل، ولحّنها الموسيقار طلال، في تعاونٍ يُجسّد أبهى صور الوفاء للموهبة النادرة التي كان يمثّلها البدر.من بين الأغنيات الجديدة، تطلّ علينا قصيدة «اكتب لها حرف»، التي يقول فيها:«اكتب لها حرف وانطق على حرففوق الحروق دمعي ورمسي على الطرف...»في نصٍ يفيض شغفاً ووجعاً وانتصاراً للحرف الذي ظل رفيق مشاعر الأمير حتى آخر الأيام.ويتواصل السحر مع أغنية «أحبك» التي تتوهج كلماتها بشعلة من نور الحنين:«أحبك.. آه أنا باليت قلبي.. شعلة من نوركريم مثل شوق النظرة اللي تسكن أهدافك...»معلنةً أن الحب عند البدر كان وطناً لا يعرف الغروب.أما قصيدة «وين تبدا هالمدينة»، فهي رحلة بحث أبدية عن مرافئ الروح وملاذ القلب، إذ يقول:«ودي أنزع من أصابعها الخواتمقبل لا أسلم عليهاودي تجمعني بها لحظة حميمة...»في تصوير آسر للمدينة التي تحمل وجوه الأحبة وظلال الذكرى.ولا تغيب نبرة الشجن العميق عن قصيدة «الشفَق»، حيث يتأمل الأمير بدر مصير العمر المتسارع، قائلاً:«أول اليوم علقت الشفق... وآخر اليوم علقتي شفقوأنا بين التلاقي والفراق...»كأن القصيدة صدى لغروب العمر وميلاد الحنين.ومن بين الأغاني أيضاً «يا صاحبي طالت علي المسافة»، وهي أنشودة صبرٍ وشوق، رسمت ببراعة تضاريس الغياب وآلام الانتظار:«كل ما نشدتك قلت لي الدرب قداموعدك مثل باكر أحبه وأخافه...»كما جاءت قصيدة «قالت قصيدك ليل»، لتكشف عن المسافة الرهيفة بين الحزن والإبداع، حين يقول البدر:«قالت قصيدك ليل.. سود معانيهرواية بالدمع ... وامداده سدم...»وكأن الكلمات تنزف وجعاً شفيفاً.وفي أغنية «أحد سأل عني»، يتجلى الحس الإنساني العميق، الذي يفضح قسوة الغياب وبرودة السؤال:«أحد سأل عني.... وأحد نسي يسأليعذرني الأول.... محد سأل عني...»قصيدة تقف على حدود الحب والخذلان معاً.ولا تكتمل هذه الليلة دون الإشارة إلى قصائد أخرى ستتخلل الحفل، تؤكد أن الأمير بدر بن عبدالمحسن كان شاعر التفاصيل الصغيرة التي تُضيء حياة الناس، وكاتب القلوب حين تعجز الكلمات.هذا الحفل المرتقب لا يكرّم البدر فقط، بل يكرّم جيلاً بأكمله تربى على قصائده وأحلامه، ويجدده محمد عبده بصوته العتيق، وألحان طلال التي تنسج عباءةً من وفاء وجمال.ليلة تعد بالكثير من الدموع والابتسامات... ليلة سيردد فيها الجمهور:«اكتب لها حرف وانطق على حرف...»في حضرة من رحل بالجسد، وبقي بالشعر والذاكرة.