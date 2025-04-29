شوّق الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان «راماضونا - Ramadona»، إذ ظهر في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»، يروّج للأغنية.

وشارك محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو له، ظهر فيه وهو يردد كلمات الأغنية بحماس، كاشفاً على موعد طرحها قائلاً: «أغنية رمادونا غداً الأربعاء الساعة 4 بتوقيت مصر».

ونشر رمضان «البوستر» التشويقي للأغنية صورة كارتونية للاعب كرة قدم يشبه محمد رمضان يرتدي زي منتخب الأرجنتين لكرة القدم ويحمل رقم 1 وحوله عدد من المشجعين، على غرار أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

وعلى جانب آخر، يعكف رمضان على استكمال تصوير باقي مشاهده في فيلمه الجديد «أسد»، استعداداً لعرض قريباً بدور العرض السينمائي، والفيلم من نوعية أعمال الأكشن التاريخية، التي تعتمد على ميزانية إنتاجية ضخمة، ويجمع محمد رمضان والمخرج المصري العالمي محمد دياب لأول مرة.

ويشارك بطولة الفيلم بجانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، ورزان جمال، وكامل الباشا، وعلي قاسم، وأحمد عبدالحميد، وإسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

وكان محمد رمضان قد وقَع بالفترة الأخيرة في مرمى الانتقادات بسبب إطلالته المثيرة للجدل بمهرجان «كوتشيلا» العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وُجهت له عدة اتهامات بأنه يُسيء إلى صورة الفنان المصري لارتدائه ملابس غير لائقة وتختلف مع عادات المصريين.