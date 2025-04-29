أعرب الفنان المصري الشاب أحمد صلاح حسني عن استيائه الشديد من شائعة وفاته، التي ترددت خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي دون أي مقدمات أو معلومات موثوقة، مشيراً إلى أنه بخير وسط أسرته في منزله.

وقال أحمد صلاح حسني في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إنه فوجئ بتلك الشائعات التي أثارت قلق أسرته وجمهوره، معرباً عن غضبه واستيائه الشديدين من انتشار مثل هذه الأكاذيب التي تمسّ حياته الشخصية وتثير القلق الجميع عليه.

وطالب أحمد صلاح حسني بتحري الدقة قبل تداول مثل هذه المعلومات، قائلاً: «كل الناس فجأة بتكلمني والموضوع مزعج وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي طلع الإشاعة السخيفة دي».

وكانت حالة من القلق والارتباك قد سادت بين جمهور الفنان أحمد صلاح حسني خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، يصدر بياناً رسمياً ينفي صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلاً.

وأكد زكي، في بيان صحفي أن «كل ما يُشاع عن وفاة الفنان أحمد صلاح حسني عارٍ تماماً من الصحة، والفنان بصحة جيدة»، مطالباً الجميع بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تفتقر لأي مصدر رسمي.

وعلى النطاق الفني، ينتظر أحمد صلاح حسني عرض فيلم «أوسكار عودة الماموث»، والعمل من فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدي ويشاركه البطولة كل من هنادي مهنا، ومحمد ثروت وغيرهما من النجوم.