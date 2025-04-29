تستعد الفنانة المصرية أنغام، لإحياء حفل ضخم ضمن حفلات «ليالي مصر» بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات، المقرر إقامتها يوم 16 مايو المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتلتقي أنغام بجمهورها بعد غياب طويل عن إحيائها حفلات في دار الأوبرا المصرية، إذ وضع لقب «صوت مصر» على بوستر حفلها، وتجرى الأخيرة بالفترة الحالية على بروفات وتحضيرات خاصة لهذا الحفل الضخم.

وتعود أنغام ببرنامج غنائى يلخص مسيرتها، من كلاسيكيات مثل «حالة خاصة» و«لوحة باهتة»، إلى أحدث إبداعاتها مثل «نفضل نرقص» و«أكتبلك تعهد»، مروراً بأغاني ألبومها الأخير «تيجي نسيب» الذى حوّل الأغنية المحلية إلى عمل فنى عالمي.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني مقسمة إلى 6 فئات وجاءت الأسعار كالتالي، إذ تبدأ الفئة الأولى 3,000 جنيه مصري، والفئة الثانية 4,000 جنيه مصري، والفئة الثالثة 5,000 جنيه مصري، والفئة الرابعة 6,500 جنيه مصري، والفئة الخامسة 7,500 جنيه مصري، وتصل الفئة السادسة إلى 8,500 جنيه مصري.

كما وضعت الشركة المنظمة لحفل النجمة أنغام عدداً من الشروط والتعليمات لحضور الحفل، وكان أولها بأن لا يوجد استبدال او استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح أيضاً بدخول ابتداء من 12 عاماً ويجب توافر تذكره كاملة.

يذكر أن آخر ألبومات أنغام حمل اسم «تيجي نسيب» هو من إنتاج شركتها الجديدة «صوت مصر»، وتضمن 12 أغنية هي: «وبقالك قلب»، و«تيجي نسيب»، و«موافقة»، و«إيه الأخبار»، و«خليك معاها»، و«اسكت»، و«أقولك إيه»، و«كان بريء»، و«القلوب أسرار»، و«مكانش وقته»، و«بنعمل حاجات»، و«هو أنت مين».