في سبتمبر الماضي، حيث كانت فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي تنبض بالحيوية، لم يتوقع الإعلامي اللبناني نيشان، أن لحظة عابرة ستتحول إلى أزمة حقيقية. كان من المفترض أن يدير جلسة حوارية تجمعه بالإعلامية المصرية ياسمين عز، إلا أن غيابها المفاجئ أشعل بداخله موجة من السخرية.بابتسامة ساخرة، أطلق نيشان عبارته: «مشغولة بتحضير صوتها الشتوي»، دون أن يدرك أن هذه الكلمات ستجره لاحقاً إلى أروقة المحاكم.مرت الأشهر، وتقدمت ياسمين عز ببلاغ رسمي، متهمة نيشان بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال جلسات المحكمة، تحولت العبارات الساخرة إلى أدلة، وتحول الغضب الصامت إلى حكم قضائي.وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكماً بحبس نيشان شهراً كاملاً، مع تغريمه 50 ألف جنيه، بعد أن ثبَّتت محكمة التمييز حكم الإدانة، مؤكدة أن الكلمات التي تخرج بلا ضابط قد تُكلف الكثير.هكذا، كتب نيشان فصلاً جديداً من قصته، فصلاً يبدأ بكلمة وينتهي بحكم.