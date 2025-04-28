شنّت الفنانة اللبنانية مايا دياب، هجوماً على مشاهير الـ«سوشال ميديا» وظاهرة الأرباح الناتجة عنها، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت البعض يمتلكون ماركات وأملاكاً دون علم أو خبرة.

وعبر حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام»، قالت مايا دياب: «زمن الانحطاط على كل أنواعه، زمن كل شيء بلا قيمة عم بيعملوله قيمة».

وانتقدت مايا القنوات التي تستضيف بعض شخصيات الـ«سوشال ميديا»، الذين كانوا محل سخرية على هواتفهم، وأصبحوا يُقدَّمون على الشاشات الكبيرة كقدوات ونماذج.

وأشارت دياب إلى أن بعضهم يدّعي ألقاباً علمية ومهنية من دون أي أسس، وهو ما قد يؤدي إلى إيذاء الناس بسبب نشر معلومات خاطئة أو مضللة، قائلة: «زمن رديء، ناس ما تعلمت ولا كملت علم طالعة تنصَّب حالها علينا دكتور أو أخصائي بشيء ممكن يؤذي الناس».

ودعت دياب إلى مراجعة تاريخ الإنجازات الحقيقية للبشرية، مستشهدة ببناء القلاع والأهرامات، قائلة في منشورها: «اللي مفكّر إنه الزمن اليوم متطور أكثر من قبل بكون غلطان.. روحوا شوفوا القلاع والآثار كيف تعمّرت وحتى اليوم ما عرفوا كيف تم إنشاؤها، روحوا شوفوا كيف تم بناء الأهرامات شوفوا قوة وذكاء القدماء».

واختتمت مايا منشورها بتساؤل غاضبة، قائلة: «تحكوا عن إنجازات سخيفة عم تخلي الأجيال بلا عمل وبلا رغبة في الإنتاج إلا على منصات بتعطيهم المال اللي ما كانوا شايفينه بحياتهم بطرق سريعة وسهلة، صاروا أصحاب ماركات وأملاك وهم ما بيعرفوا يفكّوا الحرف.. لوين بعد رايحين؟».