أصدرت محكمة استئناف مطروح غرب العاصمة المصرية القاهرة، اليوم (الإثنين)، حكمًا بحبس شاب في العشرينيات من العمر لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعد ثبوت إدانته بالتحرش الجنسي واللفظي بالفنانة المصرية انتصار.

وقضت المحكمة أيضًا بفرض كفالة مالية قدرها 1,000 جنيه مصري، في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والمجتمعية.

وفقًا للتحقيقات، وقعت الحادثة عندما كانت الفنانة انتصار تخرج من مسكنها في مدينة مرسى مطروح، حيث تعرضت لتحرش لفظي وجنسي من الشاب المتهم.

وقامت انتصار بإبلاغ السلطات على الفور، وتم القبض على المتهم بعد تقديمها شكوى رسمية، وأكدت التحريات أن المتهم وجه عبارات مسيئة وتصرفات غير لائقة تجاه الفنانة.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع الفنانة أدلة تشمل شهادات شهود وتسجيلات، أثبتت تورط المتهم، ومن جانبه نفى المتهم الاتهامات في البداية، مدعيًا أن الأمر كان مجرد مزاح، لكن المحكمة اعتبرت الأدلة كافية لإدانته بتهم التحرش الجنسي والإساءة اللفظية.

وقضت محكمة استئناف مطروح بالحبس عامين مع وقف التنفيذ، مما يعني أن المتهم لن يقضي عقوبة السجن فعليًا إلا في حال ارتكابه مخالفة جديدة خلال فترة الاختبار، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع كفالة مالية قدرها 1,000 جنيه لضمان التزامه بالسلوك القانوني.