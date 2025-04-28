أعلن المطرب المصري مصطفى قمر، خضوعه لعملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، ما استلزم ابتعاده عن الحديث تمامًا لمدة 6 أيام بتعليمات الأطباء بعد الجراحة وإلغاء جميع حفلات الزفاف والحفلات الغنائية المتعاقد عليها أخيرًا.

ونشر مصطفى قمر صورة له من المستشفى، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، مقدمًا اعتذارًا لجمهوره قائلاً: «أنا نزلت البوست ده علشان العرائس والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين إني تعبان بجد والله ما كنت عايز أنزل حاجة».

وطمأن مصطفى قمر جمهوره على حالته الصحية، وشكر كل من دعمه خلال هذه الفترة، معلقًا:«الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وهترتاحوا مني 6 أيام من غير كلام، شفاكم الله وعافاكم جميعاً».

وشارك مصطفى قمر أخيرًا متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام، لقطات من تأديته مناسك العمرة، حيث دعا الله أن يتقبل عمرته ويرزقه العودة مرة أخرى، وعلى الفور انهالت عليه التعليقات من جمهوره ومتابعيه بالدعوات.

يذكر أن فيلم «حريم كريم» كان آخر أعمال مصطفى قمر، وطرح عام 2023 في السينمات، والعمل من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، وبشرى، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.