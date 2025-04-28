قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إحالة المطرب الشعبي رضا البحراوي إلى التحقيق في مقر النقابة بالقاهرة، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى مؤسسات الدولة خلال إحدى حفلاته الفنية، وهو القرار الذي يأتي في أعقاب تحقيق مماثل مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي أوقف عن العمل مؤقتًا بسبب نفس الاتهام.

بدأت الأزمة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل فني أحياه رضا البحراوي، تضمن أداء أغنية تحمل كلمات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة، وتحديدًا الجيش المصري، واستندت النقابة في قرارها إلى تصريحات حمو بيكا خلال جلسة تحقيقه، حيث أشار إلى أن الأغنية المثيرة للجدل ليست من أعماله، بل تعود لمطرب آخر يُدعى «خالد الجوكر»، وأنها تُؤدى بشكل شائع في الأفراح الشعبية بواسطة عدد من المطربين، من بينهم البحراوي.

وأكدت مصادر من داخل النقابة أن لجنة الشؤون القانونية باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، وسط مطالبات بتطبيق مبدأ المساواة في العقوبات، خصوصا بعد إيقاف حمو بيكا، في المقابل، علق البحراوي على الأزمة عبر حسابه على «إنستغرام» بتعليق مقتضب: «مبقاش حد خلاص مضمون»، في إشارة إلى تصريحات بيكا التي جرّته إلى التحقيق.

وأثارت القضية موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب مغردون عبر منصة «إكس» بمحاسبة كل من أدى الأغنية المثيرة للجدل، معتبرين أن الإساءة لمؤسسات الدولة خط أحمر، في الوقت ذاته، دافع بعض محبي البحراوي عنه، مشيرين إلى أن الأغنية جزء من الفلكلور الشعبي ولا تحمل نية الإساءة.

تأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من التحقيقات التي أجرتها النقابة مع فنانين خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2021، خضع البحراوي للتحقيق مع حسن شاكوش بسبب مشاجرة وتراشق بالألفاظ خلال حفل بالساحل الشمالي، مما أدى إلى إيقافه لمدة شهرين، كما شهد عام 2023 تحقيقًا مع البحراوي ومحمود الليثي بسبب استخدام عبارات غير لائقة، مما يعكس نهج النقابة الصارم في ضبط السلوك الفني.

سبق قرار التحقيق مع البحراوي إيقاف حمو بيكا عن الغناء وإحالته للتحقيق بذات التهمة، وفي رده، نشر بيكا مقطع فيديو عبر «إنستغرام» يظهر فيه البحراوي وهو يؤدي الأغنية نفسها، مطالبًا النقابة بالتحقيق مع الجميع حفاظًا على العدالة، مؤكدا احترامه لقرارات النقابة، مشددًا على أن الأغنية قديمة ولا تستهدف الإساءة للجيش المصري.