تصدر فيلم «إسعاف» للفنان إبراهيم الحجاج شباك التذاكر السعودي بإيرادات بلغت 5 ملايين ريال منذ انطلاق عرضه في السابع عشر من أبريل الجاري، متفوقاً على عدة أفلام جماهيرية وعالمية، أبرزها الفيلم المصري «سيكو سيكو» لطه الدسوقي وعصام عمر، الذي حقق 1.8 مليون ريال خلال نفس الفترة، إضافة إلى تفوقه على أفلام ضخمة مثل «Minecraft»، و«The Amateur» للنجم رامي مالك، وكذلك «The Accountant 2» الذي كان يُعد من أبرز المنافسين في دور العرض.

وتفوق فيلم إسعاف على «شباب البومب ٢» بطولة الفنان فيصل العيسى، والذي حقق إيرادات أقل هذا الأسبوع وصلت إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي فقط.

ولم يقتصر نجاح «إسعاف» على الإيرادات فقط، بل دوّن اسمه كأول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX، مقدمًا تجربة سينمائية فريدة جمعت بين جودة الصوت والصورة على شاشة عملاقة، ما عزز الإقبال الجماهيري بشكل كبير.

ويجسد إبراهيم الحجاج في الفيلم دور «عمر»، إلى جانب محمد القحطاني بدور «خالد»، حيث يجدان نفسيهما في مغامرة غير متوقعة تبدأ بحقيبة أموال غامضة، وتنقلب رحلتهما إلى مطاردات مثيرة ومواقف كوميدية مشوقة.

يشارك في الفيلم كوكبة من النجوم العرب، من بينهم أحمد فهمي، حسن عسيري، فهد البتيري، نرمين محسن، وبندريتا، وجاء العمل بدعم كبير من هيئة الترفيه السعودية وإنتاج مشترك بين شركتي «بلاك لايت» و«بيت الكوميديا»، بالإضافة إلى smc كشريك إستراتيجي لهم، ما انعكس على جودة الصورة والمؤثرات الخاصة بشكل لافت.