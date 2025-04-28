أعلن الملحن المصري حسن دنيا مقاضاته شركة بـ«لبن» بسبب سرقة ألحان أغنيته ليدي من فيلم كتكوت للفنان محمد سعد، واستخدامها في أحد إعلانات سلسلة محلات الشركة منذ أشهر قليلة.

وقال دنيا، استخدمت شركة بلبن ألحان أغنيتي ليدي منذ 4 أشهر في التسويق لأحد المنتجات، وانتظرت بأن يتواصل أحد مسؤولي الشركة معي لاستئذاني في استخدام ألحان أغنيتي ولكن لم يتواصل معي أحد.

وأضاف، تواصلت مع المحامي الخاص بي لرفع دعوى ضد شركة بلبن بعد سرقتها لألحان أغنية فيلم كتكوت «ليدي»، لافتا إلى تحرير الدعوى ضد الشركة، ومن المفترض مطالبتهم بتعويض.

إعلان الأغنية

وتابع قائلا إن شركة بلبن لم تغير أي شيء في أغنية ليدي ولكنهم استخدموها مع صوت الفنان محمد سعد للتسويق بها لأحد منتجاتهم، موضحا أنه شاهد إعلان الأغنية بالصدفة على مواقع التواصل الاجتماعي.