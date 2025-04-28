طالب الفنان المصري محمود حميدة بضرورة سنّ قوانين لتنظيم تصوير جنازات الفنانين في مصر، معبراً عن استيائه الشديد لما يحدث في جنازات الفنانين بالفترة الأخيرة.

وقال محمود حميدة على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته الـ11 «إن ما يحدث من ظاهرة التصوير في جنازات الفنانين بالفترة الأخيرة سببه غياب تشريع قانون واضح يُنظم عملية التصوير، وتلك هي المشكلة الأساسية». وأكد حميدة أنه لا بد من سنّ هذا القانون الذي ينظم عملية تصوير جنارات الفنانين من قِبل نقيب الصحفيين أو الإعلاميين في مصر، أو من خلال تدخل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على وجه السرعة للانتهاء من تلك الأزمة حتى لا يزداد الأمر إلى الأسوأ. وشهدت الساحة الفنية بالفترة الأخيرة وجود العديد من الأزمات في تصوير جنازات الفنانين في مصر بشكل غير لائق دون مراعاة حرمة المتوفى، ما يجعل الفنانين ينفعلون على المصورين. واشتعلت تلك الأزمة في جنازة الفنان المصري صلاح السعدني، وأيضاً جنازة الفنان المصري سليمان عيد.

يذكر أن محمود حميدة في الموسم الرمضاني الماضي خطف الأنظار بدوره المختلف من خلال مسلسل «ولاد الشمس»، الذى يمثل أول بطولة مشتركة بين أحمد مالك وطه دسوقي، ويشاركهما البطولة: فرح يوسف، معتز هشام، مريم محمود الجندي، والعمل يتكون من 15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، فكرة أحمد مالك، إخراج شادي عبدالسلام. بينما ينتظر محمود حميدة في السينما عرض فيلمه الجديد «الملحد»، بطولة أحمد حاتم، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، الذي يشارك فيه كل من: صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، وآخرون، وتدور الأحداث في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.