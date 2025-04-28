أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «ريستارت» الإعلان التشويقي الأول للعمل، وسط تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما احتواه البرومو من رسالة مباشرة للجمهور تكشف مخاطر وسلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا اليومية وهوس تصدر التريند.

وتبين من البرومو الأول لفيلم ريستارت، المقرر عرضه يوم 29 مايو المقبل، أن يظهر الفنان تامر حسني في الإعلان بشخصية تعاني من مشكلات مالية، وكذلك المحيطون به، ومنهم الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد ثروت، إلى أن يظهر الفنان باسم سمرة في حياتهم بشخصية «الجوكر» ويغير حياتهم رأساً على عقب في عالم السوشيال ميديا.

وشهد البرومو العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت بين تامر حسني وهنا الزاهد، التي ستقوم بدور «تيك توكر»، وتبدأ في تقديم محتوى على السوشيال ميديا تجمع منه أرباحاً كبيرة، لكن المشكلات تأتي مع وصولهما إلى عالم الشهرة.

وسلط فيلم ريستارت الضوء على حياة صناع المحتوى والمشاهير أثناء سعيهم للشهرة والحصول على الأموال بطرق غير أخلاقية وهوس السعي وراء تصدر التريند.

وظهر عدد من نجوم الفن في البرومو بجانب أبطال العمل، منهم: إلهام شاهين، وشيماء سيف، وميمي جمال، وغيرهم.

ويجمع فيلم ريستارت كلاً من: تامر حسني، هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

وسبق أن تعاون تامر حسني وهنا الزاهد في عام 2022 من خلال فيلم «بحبك»، الذي حقق نجاحاً ملحوظاً بالسينما وقت عرضه، وشارك فيه كل من: حمدي الميرغني، مدحت تيخا، أحمد عزمي، سمر متولي، شهد الشاطر، عالية راشد، وفرح كمال، فيما ظهرت فرح الزاهد ضيف شرف بالفيلم، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.