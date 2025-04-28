فاجأ الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز جمهوره بظهور ابنتيه (كندة) و(خديجة) لأول مرة معه، في إعلان جديد لصالح أحد البنوك الخاصة، بعد سنوات من إبقاء بناته بعيداً عن الإعلام.

ويظهر كريم في الإعلان بدور زوج يعاني من أعباء الحياة اليومية، بما في ذلك زحام المواصلات العامة أثناء توصيل ابنتيه إلى المدرسة، إضافة إلى قضاء الوقت معهما في المذاكرة ليلاً.

وخيمت على الإعلان حالة من البهجة، إذ ظهرت ابنتا كريم معه في أكثر من لقطة، وتميز الإعلان بتصويره بطريقة طريفة ومميزة، تفاعل معها الجمهور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد الفني، يُعد فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، آخر أعمال كريم في السينما، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، وحصد العمل وقت عرضه العديد من الإشادات والتفاعل من الجمهور.

وجمع الفيلم رفقة كريم محمود عبدالعزيز، كلاً من دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي، والطفلة دالا حربي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم معتز التوني وأوتاكا وياسر الطوبجي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.