في عالمٍ يزخر بالصخب والتغيير، تظل الألحان الخالدة علامة فارقة، وعندما يعود الموسيقار طلال إلى دار الأوبرا المصرية في 2 مايو 2025، مع فنان العرب محمد عبده، لا يعود فقط ليحيي ليلة فنية، بل ليكتب فصلاً جديداً في تاريخ الفن العربي. هذه العودة ليست مجرد حفل، بل هي لحظة احتفاء بكل ما تمثله الموسيقى من أصالة، ويعد هذا الحدث المنتظر فرصة نادرة لجمهور يعشق الطرب الأصيل بكل تفاصيله.لقد كنتُ من المحظوظين الذين شهدوا العديد من حفلات طلال في السنوات التي سبقت 2020، وكانت تلك الحفلات دائماً بمثابة بوابة إلى عالم من الذكريات الطربية، حيث كانت كل نغمة تعزفها آلة أو يرددها صوت فنان تحت إشرافه، تنبض بالحياة كما لو أنها جزء من تاريخ لا يتوقف. وكانت هذه اللحظات بمثابة ملاذ لجمهور واسع يعشق الألحان الرفيعة، ويشعر أن قلبه يتناغم مع كل لحن موسيقي يقدم. كان طلال بالنسبة لنا ليس مجرد موسيقار، بل هو النبض الذي يعيد الحياة إلى الثقافة الموسيقية العربية.اليوم، ومع عودة طلال بعد فترة طويلة من الغياب، يتجدد الأمل في إعادة إحياء تلك اللحظات الفريدة. حفل 2 مايو 2025، ليس مجرد احتفال بموسيقار، بل هو حدث يُنتظر بشغف من جميع محبي الطرب الأصيل في الوطن العربي. هذا الحفل يحمل في طياته أكثر من مجرد لحن؛ إنه يعكس تجديداً للأمل في أن الفن الرفيع، الذي طالما ميز أجيالاً متعددة، لا يزال حياً، وأن هناك من يحملون همّ الحفاظ عليه عبر الأجيال.إن هذه العودة تعد خطوة نحو تعميق ارتباطنا بتاريخنا الموسيقي، الذي لطالما زينته ألحان طلال. وإنني كصحفي، كنت دائماً شاهداً على أثر هذه الألحان في نفوس الجمهور، وعلى قدرة طلال في إحياء الأمل بعودة الفن العربي الأصيل إلى دائرة الضوء. كانت حفلاته السابقة مثل محطات مضيئة في تاريخنا الفني، وأصبحت كل زيارة لموسيقاه إلى القاهرة بمثابة ذكرى لا تُنسى.اليوم، بينما ننتظر هذه العودة بكل شغف، فإنني على يقين بأن حفل 2 مايو 2025، سيظل واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية التي شهدتها الساحة الفنية العربية. ففي هذا اللقاء المنتظر، لن يتوقف طلال عن تقديم رسالته الموسيقية العميقة، بل سيؤكد مرة أخرى على أن الفن الأصيل هو الجسر الذي يربط بين الأجيال ويظل حاضراً في ذاكرتنا، وسيظل بحضوره المبهج مهما طال الزمن أو تغير.وأخيراً أقول للموسيقار العربي السعودي الكبير (طلال):لقد كنتَ دائماً أكثر من مجرد موسيقار بالنسبة لنا؛ كنت نبضاً للأمل، وموصلاً لفرحٍ لا يُنسى. ننتظر عودتك بفارغ الصبر، فنحن بحاجة إلى لحظة أخرى من السحر الفني الذي لا يعرف الزمن. وعندما تعود إلى الأوبرا، ستكون الألحان قد وجدت منزلها الأجمل، وسوف تظل هذه الأمسية، مثل كل أمسياتك السابقة الخالدة، ترددها الأجيال القادمة.