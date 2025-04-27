كشف حمادة الحلو، نجل الفنان المصري القدير محمد الحلو، تفاصيل خضوع والده أمس (السبت) لعملية جراحية وتركيب دعامات، بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال نجل محمد الحلو في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن والده حالياً خرج من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية في الساقين، مشيراً إلى أن والده يُعاني من تلك الأزمة منذ فترة طويلة وتعد العملية الأخيرة الرابعة بعدما فشلت العمليات التي خضع لها من قبل، ليضطر للخضوع لها مجدداً.

وأكد نجل محمد الحلو أن قرار الأطباء بخضوع والده لعملية تسليك الشرايين وتركيب الدعامات بشكل عاجل، جاء بسبب عدم التزام الفنان محمد الحلو بتعليمات الأطباء، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء لوالده بالشفاء العاجل.

وفي سياق آخر، طمأن نجل محمد الحلو الجمهور على والده، إذ نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: «الحمد والشكر لله تم إجراء عملية في الساقين لوالدي أمس».

يذكر أن محمد الحلو بدأ مشواره الفني بالأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير في العالم العربي، قبل أن يقدّم أغنيات خاصة وضعته في خانة نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي.

وأصدر الحلو أول ألبوم له بعنوان «عراف»، وبعد أن حقق الألبوم نجاحاً مقبولاً، أصدر العديد من الألبومات الأخرى، ومن أبرز ألبوماته (افتح كتابك، ورحال ويا قمر، وعصافير الجنة، وعلى كيفك، وصدقي وبندم، وفداكي الروح، ويا حبيبي، وناويلى، وأحبابنا، واشهدي).