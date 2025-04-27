نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستغرام»، ظهرت فيه مع ابنها شادي نابلسي.

وخلال مقطع الفيديو، احتفلت سميرة سعيد بعيد ميلاد ابنها شادي، في أجواء مبهجة، وقام الثنائي بعمل جلسة تصوير لهذه المناسبة.

وبدأت سميرة سعيد مشوارها الفني في العاشرة من عمرها، حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي، وغنّت للراحلة أم كلثوم ولفتت إليها الأنظار.

وقدمّت أسطوانتها المصرية الأولى عام 1977 التي تحتوي على أغنيتين؛ «الحب اللي أنا عايشاه» و«الدنيا كده»، وتلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية على مستوى الوطن العربي، من دول الخليج والشرق الأوسط.

غنت سميرة سعيد من ألحان العديد من العمالقة أبرزهم محمد سلطان، ومحمد الموجي، وحلمي بكر، الذي قدم لها العديد من الأعمال الناجحة.

وقدمت سميرة في مايو الماضي، كليب أغنيتها الجديدة «كداب»، وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.