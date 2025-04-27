علق مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا على قرار وقفه عن الغناء وتحويله للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، بعد تناقل مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور وهو يغني أغنية اعتبر أن فيها «إساءة» لمؤسسات الدولة.

وفي صفحته على «فيسبوك»، نشر حمو بيكا فيديوهات لمطربين يرددون أغنية تحتوي كلماتها على عبارة حول أم تدلل ابنها كثيراً وأدخلته للجيش عبر «التوسط»، وكتب في منشوره: «صدر قرار بإيقافي من قِبل نقابة المهن الموسيقية وتحويلي للتحقيق. وبطبيعة الحال، فإنني أحترم هذا القرار الصادر عن النقابة والتزم به تماماً، لكنني أرجو من السيد النقيب المحترم أستاذي الفنان الكبير مصطفى كامل، أن يُصدر قراراً مماثلاً بحق كل مطرب يؤدي الأغنية نفسها، وأن يتم التحقيق معهم جميعاً كما حدث معي تماماً».

وأضاف: «أنا أؤدي هذه الأغنية بشكل طبيعي، ولم أقصد بها المعنى الذي فهمه البعض أو تم الترويج له، مثل أن كل من يلتحق بالجيش يدخل «بواسطة»، أو غير ذلك من الكلام غير المنطقي الذي تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأردف: المقصود من كلمات الأغنية هو أن الأم تخاف على ابنها وتساعده، مثل أي أم في الدنيا.

وهذه الأغنية «موال» قديم جداً، ولم يكن الهدف منها أبدا الإساءة إلى جيشنا، ولا يجرؤ أحد على ذلك.

أنا ابن هذا الوطن، وكنت فرداً من أفراد جيشه، وخدمت في صفوفه بكل فخر.

وتابع المطرب المصري: «كما قام بعض الزملاء الصحفيين بنشر منشورات سابقة لي، أتمنى أن ينشروا هذا التوضيح أيضاً، وقد قدمت أسماء مطربين آخرين قاموا بغناء هذه الأغنية أيضاً».

وختم بيكا منشوره بالقول: «أؤكد احترامي الكامل لنقابة المهن الموسيقية وجميع قراراتها، كما أُعبر عن احترامي العميق لكل مؤسسات الدولة. وكل عام وقائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيشنا العظيم، بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء».

وجاء ذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، إيقاف تصريح العمل لمؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، واستدعائه للتحقيق بعد تداول مقطع فيديو له مثير للجدل على مواقع التواصل، يتضمن «إساءة» لمؤسسات الدولة.