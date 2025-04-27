تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، أخباراً عن وفاة الفنانة المصرية ليلى طاهر.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي عبر قناة CBC، طمأنت الفنانة عزة لبيب، زوجة ابن ليلى طاهر، جمهور ومحبي الفنانة الكبيرة على حالتها الصحية، مؤكدة أن كل ما تردد أخيرًا عن تعرضها لأزمة صحية أو وفاتها، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت عزة أن ليلى طاهر كانت تحتفل معهم بعيد شم النسيم في منزلها وسط أجواء عائلية مليئة بالبهجة، لافتة إلى أن الفنانة تفضل الابتعاد عن الأضواء حاليًا، إلا أنها تبتهج كثيرًا بالمكالمات الهاتفية التي تتلقاها من محبيها وجمهورها.

وأشارت عزة إلى أن ليلى طاهر تعيش حياتها بشكل طبيعي، حيث تخرج معهم في مناسبات اجتماعية وتقضي أوقاتها بسعادة، مستنكرة الشائعات التي انتشرت حول وفاتها أو تعرضها لأزمات صحية خطيرة، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تصيب المحيطين بها بالحزن والصدمة.

وكشفت عزة لبيب بأن ليلى طاهر قررت اعتزال التمثيل قبل أربع سنوات، بعد أن لاحظت عدم تلقيها عروضًا لأدوار تليق بتاريخها الفني الكبير.