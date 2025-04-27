علّق الفنان المصري تامر حسني على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن الحادث الذي وقع داخل قصر البارون بمصر الجديدة في القاهرة، خلال إحدى الفعاليات التي كان من المقرر أن يشارك فيها، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الحضور.

وفي أول تعليق له، أوضح تامر حسني عبر حسابه بموقع «إنستغرام» أن مشاركته لم تكن ضمن تنظيم حفل خاص به، بل كان مدعواً للغناء كفقرة فنية ضمن إحدى الفقرات في فعاليات مؤتمر طبي دولي، وليس لإحياء حفل كامل باسمه، قائلاً: «كنت مدعواً للغناء، والحفل لا تنظيمي ولا مسرحي».

وتابع تامر حسني أن اسمه زُج به في سياق غير دقيق من قبل بعض المواقع ومنشورات مفبركة على «السوشال ميديا»، وشدد على تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغاً خلال الساعات الماضية يفيد بسقوط «ستاند» إنارة خلال الحفل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي إصابة 13 شخصاً بجروح وكدمات، فنُقلوا إلى مستشفى هليوبوليس والمستشفيات القريبة لتلقي العلاج، في حين تلقى آخرون الإسعافات الأولية بموقع الحادث، ولم تُسجل أي حالات وفاة حتى الآن.

وأفادت التحقيقات بأن الحادث وقع قبل صعود تامر حسني إلى المسرح بدقائق.