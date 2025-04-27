تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account
-A +A
يمنى محمد (القاهرة)

شهد حفل الفنانة اللبنانية أليسا، الذي أقيم أول أمس، على مسرح الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس، العديد من اللقطات المميزة، إذ رفع الحفل شعار «كامل العدد» وسط تفاعل الجمهور مع أغانيها.

وافتتحت أليسا حفلها بأغنية «عايشة حالة حب»، التي رددها معها الجمهور بحماس لافت، ومن ثم قدمت باقة من أجمل أغانيها، منها أغنية «عيشا لك» و«بدي دوب»، وغيرهما من الأغاني.

وخطفت أليسا الأنظار بإطلالتها المميزة، إذ ارتدت فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود من دون أكمام، وانقسمت آراء الجمهور بين من أثنى على إطلالتها ومن انتقدها.

وتعرضت أليسا لموقف محرج خلال الحفل، إذ نشرت مقطع فيديو متداول عبر «السوشال ميديا» وهي تتفاعل مع جمهورها بالغناء والرقص، وفجأة سقط منها الميكروفون على المسرح، لتقوم بالانحناء لالتقاطه واستكمال الحفل.

أخبار ذات صلة
 
تامر حسني يتبرأ من علاقته بحادث حفل قصر البارون.. ما القصة؟
تامر حسني يتبرأ من علاقته بحادث حفل قصر البارون.. ما القصة؟
محمد عبده يُطرب جمهوره من دار الأوبرا المصرية في هذا الموعد
محمد عبده يُطرب جمهوره من دار الأوبرا المصرية في هذا الموعد

أحد الحضور أهدى أليسا العلم اللبناني، تعبيراً عن حبه وفخره، وهو ما أدخل البهجة عليها، وقامت بوضعه على كتفها وهي تغني.

يذكر أن أليسا قدمت خلال رمضان الماضي تتر مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، الذي حظي بنجاح كبير أثناء عرضه خلال الشهر الكريم، وحقق تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.