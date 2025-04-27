شهد حفل الفنانة اللبنانية أليسا، الذي أقيم أول أمس، على مسرح الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس، العديد من اللقطات المميزة، إذ رفع الحفل شعار «كامل العدد» وسط تفاعل الجمهور مع أغانيها.

وافتتحت أليسا حفلها بأغنية «عايشة حالة حب»، التي رددها معها الجمهور بحماس لافت، ومن ثم قدمت باقة من أجمل أغانيها، منها أغنية «عيشا لك» و«بدي دوب»، وغيرهما من الأغاني.

وخطفت أليسا الأنظار بإطلالتها المميزة، إذ ارتدت فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود من دون أكمام، وانقسمت آراء الجمهور بين من أثنى على إطلالتها ومن انتقدها.

وتعرضت أليسا لموقف محرج خلال الحفل، إذ نشرت مقطع فيديو متداول عبر «السوشال ميديا» وهي تتفاعل مع جمهورها بالغناء والرقص، وفجأة سقط منها الميكروفون على المسرح، لتقوم بالانحناء لالتقاطه واستكمال الحفل.

أحد الحضور أهدى أليسا العلم اللبناني، تعبيراً عن حبه وفخره، وهو ما أدخل البهجة عليها، وقامت بوضعه على كتفها وهي تغني.

يذكر أن أليسا قدمت خلال رمضان الماضي تتر مسلسل «وتقابل حبيب» بطولة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، الذي حظي بنجاح كبير أثناء عرضه خلال الشهر الكريم، وحقق تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.