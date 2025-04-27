أعلنت شركة روتانا موعد حفل فنان العرب محمد عبده المرتقب في دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بـ«ليلة الموسيقار طلال»، ومن المقرر أن تقام يوم 2 مايو القادم.

ويُجري محمد عبده خلال الفترة الحالية العديد من البروفات استعداداً للحفل، إذ شاركت شركة روتانا عدداً من الصور التي ظهر فيها فنان العرب محمد عبده أثناء التحضيرات، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام».

ويأتي هذا الحفل بعد غياب طويل لفنان العرب محمد عبده عن الساحة الفنية في مصر، فعودته إلى خشبة دار الأوبرا المصرية تأتي بعد غياب ستّ سنوات، إذ أقيم آخر حفل له على مسرح الأوبرا عام 2019، وهو ما زاد من حماسة الجمهور لعودته.

وفي وقت سابق، حسم محمد عبده الجدل حول اعتزاله الفن، ووثّق رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ ردّ الفنان محمد عبده الذي قطع الطريق على تلك الشائعات، وظهر فنان العرب في مقطع فيديو وهو يقول: «لا يمكنني التفكير في الاعتزال ولا أتحمل مسؤولية قرار مثله، فأنا مشتاق إليكم تماماً كما أنتم مشتاقون لي».