أكدت الفنانة المصرية منى زكي، أنها بذلت قصارى جهدها من أجل خروج فيلم «السّت» بشكل مختلف، وتجسد من خلاله شخصية «كوكب الشرق» أم كلثوم، كاشفة حقيقة البوسترالخاص بالفيلم المتداول خلال الساعات الماضية.

وأوضحت منى زكي عبر «عكاظ» أن كل ما يتم تداوله من بوسترات لفيلم «السّت» غير رسمية، ولم تصدر عن الجهة المنتجة للفيلم.

وأكدت أن كل ما ينشر مجرد اجتهادات فردية تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا علاقة لها بالعمل الحقيقي.

وأشارت منى زكي إلى أن الشركة المنتجة للفيلم ستطرح البوستر الرسمي على حساباتها الشخصية خلال الفترة القادمة، متمنية أن يحصد العمل ردّ فعل إيجابياً لدى الجمهور.

وتخوض منى زكي تحدياً كبيراً هذا العام من خلال بطولتها لفيلم «السّت»، الذي يعد واحداً من أضخم مشاريع الإنتاج السينمائي المنتظرة في 2025، ومن المقرر أن يتناول العمل أسراراً جديدة في حياة أم كلثوم، كما أن الجمهور سيرى «كوكب الشرق» بشكل مختلف.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من النجوم بجانب منى زكي، ومنهم عمرو سعد، محمد فراج، أحمد خالد صالح، إضافة إلى سيد رجب، تامر نبيل وآخرين، كما يشهد الفيلم ظهور العديد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أحمد داود، وأمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.