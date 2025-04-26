وجهت الفنانة المصرية عايدة رياض، انتقادات حادة للفنانة إلهام شاهين، ومسلسل «سيد الناس» الذي تم عرضه في موسم الدراما الرمضاني الأخير، معربة عن عدم إعجابها بشخصية «اعتماد الهواري» التي قدمتها شاهين، مشيرة إلى أن الأداء لم يرقَ لتوقعاتها، خاصة مع الأخذ في الاعتبار السجل الفني المميز لإلهام شاهين.وقالت عايدة رياض خلال استضافتها في حلقة برنامج «بالأصول» مع الإعلامي أحمد عبدون، إنها كانت تتوقع من فنانة بحجم إلهام شاهين تقديم أداء أكثر دقة وإقناعاً، مشيرة إلى أن الشخصية بدت مبالغاً فيها بطريقة لم تتماشَ مع توقعات الجمهور، خاصة وأن إلهام نجمة كبيرة وصاحبة تاريخ ومكانة عظيمة في تاريخ الفن المصري والعربي.و مسلسل «سيد الناس» هو أحد الأعمال الدرامية التي عُرضت ضمن موسم رمضان 2025، وقد حظي باهتمام واسع من الجمهور والنقاد على حد سواء، وهو من بطولة عمرو سعد، الذي جسد شخصية «الجارحي أبو العباس»، المعروف بلقب «سيد الناس» في حي السبتية الشعبي بالقاهرة.وتدور أحداث العمل حول صراعات عائلية واجتماعية معقدة، حيث يواجه «الجارحي» تحديات بعد وفاة والده، وسط محاولاته لكشف أسرار عائلية قديمة، وهو من إخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، وشارك فيه نخبة من النجوم مثل إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، وريم مصطفى.واعتبرت عايدة رياض أن مسلسل «سيد الناس» يأتي في سياق ما وصفته بـ «الدراما المقززة» التي تبالغ في إظهار عيوب البيئة الشعبية المصرية، وتقدم صورة غير حقيقية لفئة مهمة من فئات المجتمع، رافضة التعليق على سؤال من المذيع بأنه من الممكن أن يكون المخرج محمد سامي هو السبب في الأداء السيئ الذي قدمته إلهام، كما رفضت كذلك التعليق على رد إلهام على اتهامها بالصراخ والأداء المفتعل بأنها اكتشفت طبقة صوت جديدة لديها تناسب الشخصية.وأثارت تصريحات عايدة رياض تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد لعايدة، معتبرين أنها عبّرت عن رأي الجمهور الذي وجد الشخصية مبالغاً فيها، وبين مدافعين عن إلهام شاهين، الذين رأوا أنها قدمت الدور بما يتماشى مع رؤية المخرج محمد سامي وطباع الشخصية.ولعبت الفنانة إلهام شاهين، دور «اعتماد الهواري» زوجة والد «الجارحي» (خالد الصاوي) وقدمت شخصية مثيرة للجدل وُصفت بـ«الشريرة» و«أسوأ نموذج لزوجة الأب»، وهو الدور أثار نقاشات واسعة بسبب أسلوب الأداء المبالغ فيه، نبرة الصوت العالية، والحركات الدرامية المكثفة، مما جعل الشخصية مادة للنقد والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكانت إلهام شاهين، ردت في مناسبات سابقة على انتقادات مشابهة، خاصة تلك التي وجهها الناقد طارق الشناوي، مؤكدة أن شخصية «اعتماد الهواري» تتطلب نبرة صوت عالية وحركات مبالغ فيها لتعكس طباعها المتسلطة وقلة تعليمها، قائلة إنها تسعى دائماً لتقديم أدوار مختلفة ومليئة بالتحدي، وأنها مرتاحة لهذه للتجربة مع فريق العمل.