كشف نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور سبب منح الفنان اللبناني فضل شاكر العضوية الشرفية بالنقابة، مؤكداً أن النقابة تُدرس إقامة تكريم خاص له في أي مناسبة قادمة.

وقال نقيب الفنانين السوريين، خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: إن الفنان فضل شاكر كان دائماً متضامناً مع الشعب السوري، وكان موقفه داعماً لهم طوال الوقت، مشيراً إلى أنه قال كلمة الحق في وقت كان صعباً.

وتابع الناطور: «فضل شاكر فنان وقف مع سورية، وقال كلمة حق بوقت كان يعاني فيه من مصاعب، لكنه أصر أنه يقول كلمة حق ودفع ثمنها غالياً بالرغم من إنها أثرت عليه وعلى حياته».

وقال نقيب الفنانين في سورية: إننا سنعمل على تكريم فضل شاكر وإنصافه في سورية في أي مناسبة قادمة.

وكانت نقابة الفنانين في سورية أعلنت، يوم الخميس الماضي، منح الفنان فضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف.

وفي منشور على حسابها الرسمي في فيسبوك، قالت نقابة الفنانين السورية، إن قرار منح فضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف، جاء تقديراً لمسيرته الفنية، ولموقفه الإنساني النبيل الحر من قضية الشعب السوري.