أحالت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، نجل الفنان المصري محمد رمضان إلى محكمة الطفل، في واقعة اتهامه بالتعدّي بالضرب على زميله داخل نادٍ شهير.

‏كما حدّدت جهات التحقيق المختصة أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان في 15 مايو المقبل.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تقدمت مديرة في إحدى شركات الإعلانات، ببلاغ رسمي ضد نجل الفنان المصري محمد رمضان متهمة إياه بالاعتداء على ابنها، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وتحولت إلى مشاجرة، ما أسفر عن إصابته بكدمات واحمرار في خدّه الأيسر.





وكشف والد الطفل المعتدى عليه في التحقيقات أن ابنه 11 عاماً بالصف السادس بمدرسة دولية بالشيخ زايد كان متواجداً في النادي رفقة أصدقائه، وحدثت مشاجرة بين طفله وآخرين مع نجل رمضان.

وأضاف والد الطفل المعتدى عليه في التحقيقات أن نجله بعدها دخل دورة المياه ليُفاجأ بقيام نجل رمضان بوصد الباب، ما أصابه بحالة من الخوف والفزع، وبعد خروجه فوجئ الجميع بتواجد الفنان محمد رمضان في النادي، وهمس في أذن نجله، وبعدها ضرب ابنه على وجهه واحتمى بوالده، ما تسبب في إصابة طفله بكدمات بالوجه، وحالة نفسية سيئة.