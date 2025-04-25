أشادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعدد من مسلسلات رمضان 2025، والدراما التي قدمها النجوم خلال هذا الموسم، التي وصفتها بالإبداع الفني المؤثر، موجهة رسالة لصُنّاع الدراما الرمضانية في منشور عبر إنستجرام، وذلك بعد فترة طويلة من غيابها عن السوشيال ميديا.

وحرصت شيرين على توجيه الشكر لصناع مسلسل «إخواتي»، معربة عن إعجابها بالسيناريو الذي قام بكتابته السيناريست مهاب طارق، وكذلك المخرج محمد شاكر خضير.

وكتبت شيرين: «حبايبي الغالين، بجد انبسطت جدًا من اللي شوفته في رمضان 2025 من إبداعات فنية مميزة ومؤثرة، حابّة أوجه شكر خاص لصنّاع مسلسل «أخواتي» وبالأخص السيناريست مهاب طارق، والمخرج الكبير محمد شاكر خضير اللي دائمًا بيحط بصمته بحب وإبداع».

كما أبدت شيرين إعجابها بمسلسل «80 باكو»، بطولة الفنانة المصرية الشابة هدى الفتي والتي حصدت إشادات واسعة من قبل الجمهور، وأكدت شيرين أن المسلسل أسعدها، فكتبت شيرين: «ماقدرش أنسى مسلسل 80 باكو اللي فعلاً فرّح قلبي ببساطته وضحكته اللي من القلب».

واختتمت شيرين منشورها بالإشادة بالرسالة العميقة لمسلسل «منتهى الصلاحية»، الذي قدم بطولته الفنان المصري الشاب محمد فراج بموسم رمضان الماضي، وقالت: «شكر كبير لمسلسل منتهي الصلاحية على الجمال والإبداع والرسالة العميقة اللي لمسَتني جدًا».