علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على قرار نقابة الفنانين السوريين بمنحها العضوية الشرفية تقديراً لمشوارها الفني، مؤكدة أنها كانت في أشد الحاجة لتلك الفرحة، موجهةً الشكر لكل مَن دعمها، ولوطنها سورية.

وقالت أصالة عبر منشور بصفحتها على موقع إنستجرام: «أتشرّف بهذه الهديّة الغالية من نقابة وطني الغالي اللي مشتاقتله قدّ ماني مشتاقة لأبي، وبحبه قدّ ما بحبّ أبي، وأخلصت له قدّ ما أخلصت لأبي».

ووجهت أصالة الشكر لنقابة السوريين ولوطنها وشعبها السوري، قائلة:«شكراً جزيلاً لنقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم، ومن كل قلبي بتمنى أكون بينكم قريب».

واختتمت أصالة منشورها مؤكدة أنها كانت تحتاج لتلك المفاجأة والفرحة، قائلة: «كنت بأمس الحاجة لشوية فرح والله أكرمني بفرح كبير، شكراً وطني، شكراً سورية، شكراً أهلي وأحبابي».

وكانت نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور، منحت الفنانة أصالة نصري، عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تقديرًا لمسيرتها الفنية، وموقفها من قضايا شعبها ووطنها.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر «فيسبوك» القرار، وجاء فيه: «بناء على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وعلى أحكام النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة، بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2025، تُمنح الفنانة السورية أصالة نصري، عضوية النقابة بمرتبة الشرف الصادرة عن نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية، تقديرا لمسيرتها الفنية، وموقفها الوطني النبيل الحر من قضايا شعبها ووطنها».