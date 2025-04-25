علقت الفنانة المصرية القديرة لبلبة، على إعلان تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في افتتاح الدورة التاسعة خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو القادم، وذلك بمنحها جائزة «إيزيس للإنجاز» تقديراً لمشوارها السينمائي الطويل.

وأعربت لبلبة في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عن بالغ سعادتها بالتكريم، وقالت إنها تعتبر تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مختلفاً ومهماً، لأنه يدعم أفلام المرأة بالمقام الأول، وأيضاً لكون موقع التكريم في أعظم وأجمل مكان في مصر، بأسوان وشعبها النبيل المحب.

وأشارت لبلبة إلى أن كل تكريم عن مشوارها الفني يجعلها تشعر كأنها مازالت تبدأ المشوار من جديد ويشجعها أكثر لتقديم أعمال أخرى، موضحة أن المهرجان خاص بسينما المرأة وهذا يعد إنجازاً مهماً لأن المرأة تُمثل الأم والأخت والابنة وكل شيء فيه إبداع.

يذكر أن بدأت لبلبة مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلماً.

تعاونت لبلبة خلال مشوارها مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل «ليلة ساخنة»، و«ضد الحكومة»، و«الآخر»، و«وإسكندرية نيويورك»، و«جنة الشياطين»، و«معالي الوزير»، و«حسن مرقص».