كشف المطرب المصري أحمد سعد مفاجأة جديدة لجمهوره لأول مرة، إذ دشن حسابات رسمية تحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة، تتيح مشاهدة حفلاته وكواليس التحضيرات لها عن طريق خدمات البث المباشر، التي ستُطرح عليها.

وقال أحمد سعد خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام إنه قرر التواصل مع جمهوره بشكل مختلف في كل ما يخص حفلات اللايف، مؤكداً عشقه الكبير لحفلات اللايف ولقاء الجمهور، هذا ما جعله يفكر في نقل كل ما يتعلق بتلك اللحظات والكواليس الخاصة بالبروفات والتحضيرات، وكذلك بث عدد من أغانيه اللايف عبر تلك المنصات.

ودعا سعد جمهوره لمتابعة تلك المنصات، مشيرا إلى أنه دائما ما يغني بمفرده ويريد الجمهور أن يسمعه وهو في هذه الحالة المميزة، وهناك أغنيات يرى أنه أبدع فيها في الحفلات فلماذا لا يشاهدها الجمهور.

ويتواجد سعد بمنصاته الجديدة وبشكل مختلف عبر فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، ويوتيوب، وتيك توك، وكل المنصات المختلفة، ليقدم تجربة مميزة في عالم الفن.

ويعد أحمد سعد أول نجم يخصص منصات خاصة باللايف بعيداً عن منصاته الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد سعد أشعل أخيراً أضخم حفلات موسم عيد الربيع في دبي، بحضور جماهيري كامل العدد، حيث قدم خلال الحفل دويتو غنائياً مع المطرب اليوناني Konstantinos وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر الحفل.