ردت الفنانة المصرية آمال ماهر لأول مرة على حالة من الجدل بين الجمهور حول أحقية لقب صوت مصر، والمقارنة بين أكثر من مطربة ومنهن أنغام، وشيرين عبدالوهاب، لتحسم آمال الأمر بشكل صريح.

وقالت آمال ماهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفلها أمس في أوبرا دبي، إن كل من يُمثل مصر يعتبر صوت مصر.

وبدأت قصة الجدل حول «صوت مصر» قبل أشهر عدة بين الفنانتين شيرين وأنغام على وجه التحديد، واستحوذت على نقاشات عديدة عبر وسائل الإعلام و«السوشيال ميديا».

كما ردّت شيرين على ذلك الجدل في أحد اللقاءات؛ حيث أكدت أن الألقاب لا تشغلها وأن اسمها بمثابة لقب كبير، رغم أنها تتشرف باسم مصر، لكنها لا تنظر إلى مثل هذه الأمور.

بينما أكدت أنغام عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن من حق أي شخص إطلاق هذا اللقب على نفسه، مشيرة إلى أنها لم تحتكر اللقب ولم تطلقه على نفسها ولم تقم بتسجيله بـ«الشهر العقاري».

وأضافت أنها لم تسم نفسها بـ«صوت مصر»، بل أُطلق عليها منذ سنوات على أغلفة المجلات، وأيضاً تُقدم في الحفلات بهذا اللقب عند تسلمها أي جائزة أو تكريم، لافتة إلى أن الناس اعتادوا مناداتها بهذا اللقب؛ وأيضاً والدها حين قدمها على المسرح عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، قائلا حينها: «بنحضر صوت مصر في المستقبل».

وكانت تألقت آمال ماهر في حفلها الأول على مسرح «أوبرا دبي» أمس (الخميس)، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وأيضاً حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حضور الحفل.